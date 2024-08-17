Ученые предепредили, что изменение климата грозит Земле ртутным загрязнением

Ученые из Университета Южной Калифорнии заявили, что изменение климата и следующее за ней таяние льдов Арктики угрожает Земле серьезным ртутным загрязнением. Об этом специалисты написали в Environmental Research Letters.

Исследователи проанализировали состав льдов на берегах реки Юкон на Аляске. Они выяснили, что их таяние приведет к освобождению значительного объема ртути. Ученые подчеркнули, что Арктика скрывает «гигантскую ртутную бомбу».

Она, по мнению специалистов, может серьезно навредить окружающей среде региона. Под угрозой находится, согласно подсчетам исследователей, здоровье пяти миллионов человек.

Ртуть, как отметил профессор Джош Уэст, грозит попасть как в атмосферу, так и в землю, и в воду. Она распространится по Арктике в том числе с осадками. Ртуть в вечной мерзлоте можно найти даже в более глубоких слоях почвы.

Ученые ранее уже знали, что ртуть накапливалась во льдах Арктики из‑за циркуляции атмосферы. Однако объемы вредного вещества были недооценены: их может быть больше, чем во всем океане, почве, атмосфере и биосфере на данный момент.