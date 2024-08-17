В Туве возобновили режим чрезвычайной ситуации из‑за лесных пожаров. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Владислав Ховалыг.

Он отметил, что «жаркая погода и прошедшие сухие грозы опять обострили ситуацию с лесными возгораниями». По словам Ховалыга, пожары тушат «всеми возможными способами». В тушении задействованы более 360 человек и 34 единицы техники.

«Кроме наших огнеборцев привлечены сотрудники Авиалесохраны и Красноярского края, Иркутской области и Хакасии. Сегодня ожидается прибытие еще 30 специалистов из Красноярска», — написал глава Тувы.

Ховалыг добавил, что на территории республики сейчас полыхают 27 лесных пожаров общей площадью в 2400 гектаров. Два очага, как отметил чиновник, локализованы. Возгорания тушат в том числе два вертолета.

«Военные летчики прошли специальное обучение для выполнения такого рода задач. Тренировки проходили три месяца назад как раз на территории Танды, поэтому экипажи хорошо знакомы с местностью и понимают все особенности», — подчеркнул Ховалыг.