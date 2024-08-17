Гастрольный тур Coldplay стал самым прибыльным в истории рок-музыки

Гастрольный тур британской группы Coldplay стал самым прибыльным в истории рок-музыки. Об этом сообщил Billboard.

Тур «The Music of the Spheres» («Музыка сфер») стартовал в марте 2022 года и принес коллективу 945,7 млн долларов. Поклонники артистов купили около 8,8 млн билетов на концерты в Северной и Южной Америке, Европе и Азии.

Гастроли Coldplay оказались более прибыльными, чем прощальный тур Элтона Джона. Он принес музыканту 939,1 млн долларов и длился в течение пяти лет — с 2018 по 2023 год. Третьим в рейтинге оказался тур «360» U2, принесший группе 736,4 млн.

Предыдущий тур Coldplay, прошедший в 2016–2017 годах, вошел в топ-10 самых финансово успешных рок-гастролей в истории. В списке оказались также серии выступлений Guns N’Roses, The Rolling Stones, Роджера Уотерса, AC/DC и RHCP.

Тур «The Music of the Spheres» еще не окончен: Colplay предстоит отыграть еще 21 концерт — в Германии, Австрии, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. Это означает, что прибыль от гастролей может увеличиться вплоть до 10 млн долларов.

NME отметил, что Colplay вряд ли удастся занять первую строчку в рейтинге самых прибыльных гастролей всех времен. Это достижение принадлежит Тейлор Свифт и ее туру «Eras Tour» — он принес певице уже более 1 млрд долларов.