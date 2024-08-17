В США 12-летняя чирлидерша умерла после того, как родители лечили ее смузи и витаминами

В американском штате Техас умерла 12-летняя девочка-чирлидерша Миранда Сиппс. Ее родители лечили травмы дочери смузи и витаминами, рассказали The New York Times и The Independent.

Школьница получила травму шеи, опасную для жизни. В течение четырех дней она, согласно сообщениям полиции, могла только «моргать глазами и немного двигать руками». Но родители не отправили ребенка в больницу и оставили ее дома.

Мать и отчим положили девочку на пол. Родители, как считают правоохранители, могли попытаться дать ребенку кислород. Врачи пока не объявили причину смерти чирлидерши. Пока известно только то, что у Мирнады не было сломанных костей.

«Они думали, что могут вылечить ее сами и, как мы думаем, не хотели привлекать внимание к тому, что девочка была травмирована. Что странным образом иронично, но это то, как они мыслили», — заявил шериф.

Полиция выяснила, что на пятый день после полученной Сиппс травмы кто‑то все же позвонил из дома семьи в службу спасения. Мать девочки, 36-летняя Денис Балбанеда, покинула дом вместе с ребенком, но позднее ее попросили остановить машину и передать дочь в руки специалистов скорой помощи.

Миранда к этому моменту уже перестала дышать. Она скончалась в больнице двумя часами спустя. Денис и ее мужа, 40-летнего Джеральда Гонзалеса, арестовали под залог в 200 тыс. долларов по обвинению в нанесении несовершеннолетнему серьезных телесных повреждений по неосторожности.