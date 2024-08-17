Семья Мэтью Перри выпустила заявление после арестов обвиняемых

Семья Мэттью Перри выступила с заявлением после того, как пяти людям были предъявлены уголовные обвинения из‑за смерти актера. Об этом сообщает USA Today.

«Мы убиты горем из‑за смерти Мэттью, но нам помогло осознание того, что правоохранительные органы отнеслись к его делу очень серьезно», — сказали близкие.

Они отметили, что с нетерпением ждут, когда правосудие восторжествует, и поблагодарили ведомства, которые расследовали смерть Перри. «Мы надеемся, что недобросовестные поставщики опасных лекарств получат наше сообщение», — подытожили они.

Среди подозреваемых — врач Сальвадор Пласенсия, «королева кетамина» Джасвин Сангха, ассистент Кеннет Ивамаса, доктор Марк Чавес и 54-летний Эрик Флеминг, который описывается как знакомый Перри.

Ранее стало известно, что в организме актера на момент смерти содержался такой объем кетамина, которого хватило бы для общей анестезии при операции. При этом препарат не был прописан ему медиками.

Кетаминовую терапию для лечения депрессии и тревожности Перри проходил в клинике. Последняя процедура была проведена за полторы недели до смерти артиста и не объясняет концентрации кетамина в его организме в момент гибели.