Росстат: в России перерабатывают 3,25 млн человек

В России число тех, кто работает в неделю более 40 часов, по итогам 2023 года сократилось до 3,25 млн человек. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

По данным службы агентства, число перерабатывающих россиян упало до исторического минимума. В 2022 году больше 40 часов в неделю работали 3,34 млн человек, а десять лет назад — 4,5 млн.

Больше всего перерабатывают люди, которые занимаются торговлей и ремонтом транспортных средств. Таких 736 тыс. человек. На втором месте — транспортировка и хранение (464 тыс.), а на третьем — строительная сфера (409 тыс.).