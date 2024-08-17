В московском метро сработала взрывозащитная дверь

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В московском метро на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии перед эскалатором сработал гермозатвор. Об этом сообщает Дептранс в телеграм-канале.

Конструкция по неизвестной причине поднялась вверх до середины, сломала заградительные решетки и остановилась в таком положении. Эскалаторы работать перестали.

В ведомстве рассказали, что сама станция работает штатно, пересадка с нее временно осуществляется через «Боровицкую».