«Бездельники сливаются с толпой»: в Steam выйдет симулятор офиса в механике

В августе в Steam выйдет игра Dale & Dawson Stationery Supplies — симулятор офиса. В ней нужно играть за менеджера, специалиста или бездельника в офисе. Роль будет определяться случайным образом.
Оказавшись в стенах типичной канцелярской компании игрокам предстоит вступить в борьбу за продуктивность. Специалисты стремятся продвинуть компанию вперед за счет выполнения заданий, а бездельники, прикрываясь усердным трудом, стараются уклониться от своих обязанностей, не вызывая подозрений.
Менеджер, оказавшийся в центре событий, должен разгадать, кто отлынивает от работы и отсеять бездельников, руководствуясь лишь своими суждениями и шепотом сотрудников.
«Бездельники сливаются с толпой, подражая специалистам, чтобы не вызывать подозрений у менеджера. Раскройте или спровоцируйте обман, чтобы победить», — говорится в описании игры.
В описании геймплея говорится, что игроки используют голосовой чат для обсуждения, заключения союзов и обвинений в режиме реального времени, что делает социальное взаимодействие важнейшим элементом игрового процесса.
В это время менеджер должен наблюдать, делать выводы и решать, кого уволить, причем каждый выбор может изменить игровой баланс.