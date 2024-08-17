«Бездельники сливаются с толпой»: в Steam выйдет симулятор офиса в механике

В августе в Steam выйдет игра Dale & Dawson Stationery Supplies — симулятор офиса. В ней нужно играть за менеджера, специалиста или бездельника в офисе. Роль будет определяться случайным образом.

Оказавшись в стенах типичной канцелярской компании игрокам предстоит вступить в борьбу за продуктивность. Специалисты стремятся продвинуть компанию вперед за счет выполнения заданий, а бездельники, прикрываясь усердным трудом, стараются уклониться от своих обязанностей, не вызывая подозрений.

Менеджер, оказавшийся в центре событий, должен разгадать, кто отлынивает от работы и отсеять бездельников, руководствуясь лишь своими суждениями и шепотом сотрудников.

«Бездельники сливаются с толпой, подражая специалистам, чтобы не вызывать подозрений у менеджера. Раскройте или спровоцируйте обман, чтобы победить», — говорится в описании игры.

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В описании геймплея говорится, что игроки используют голосовой чат для обсуждения, заключения союзов и обвинений в режиме реального времени, что делает социальное взаимодействие важнейшим элементом игрового процесса.