Германия взорвала АЭС Графенрайнфельд. Она была символом энергетической независимости страны

В Германии снесли выведенную из эксплуатации атомную электростанцию в Графенрайнфельде. Об этом сообщает Euronews.

Снос двух 143-метровых градирен станции изначально планировался на 17:30 по местному времени, но был перенесен почти на 20:00 после того, как активист, выступающий за атомную энергию, устроил акцию протеста.

По словам полицейского Дениса Штенгера, неизвестный приковал себя к опоре на высоте 10 метров над землей, и для его освобождения была задействована специальная группа.

В результате сноса, который длился около 30 секунд, образовалось около 55 000 тонн бетонных обломков. «Эти две башни были с нами столько, сколько я себя помню. Они являются важным ориентиром. Они всегда были для нас символом», — сказал мэр Графенрайнфельда Кристиан Келлер.

Строительство АЭС в Графенрайнфельде началось в 1975 году, а коммерческая эксплуатация станции началась в 1982 году. Это была старейшая атомная электростанция Германии.

АЭС стала символом энергетической независимости страны и за время работы Графенрайнфельд обеспечивал более 11% энергии в Баварии. Однако в рамках правительственной политики по отказу от атомной энергетики она была закрыта в 2015 году.