Москвич украл у знакомого собаку и потребовал 1 биткоин

В Москве мужчина похитил бигля у соседа и потребовал за него биткоин. Об этом пишут РИА «Новости».

В материалах дела говорится, что в июне 2021 года москвич вместе с супругой гулял со своей собакой породы бигль по кличке Лео. К ним присоединилась еще одна пара собачников — мужчина и женщина.

Во время прогулки москвич рассказал присоединившемуся собачнику, что ему очень дорог его бигль. Тогда последний посоветовал ему не откровенничать с малознакомыми людьми о своей любви к псу, «а то украдут собаку и попросят за нее выкуп».

Однако мужчина заявил, что будет готов заплатить выкуп за своего питомца. Позже москвич узнал, что случайный собеседник интересовался у общих знакомых видеокамерами возле его дома. Мужчина также напрашивался на очередную совместную прогулку.

В феврале 2022-го москвич отправился с биглем гулять в парк, где на него напали двое неизвестных, избили и отобрали собаку. За нее у москвича потребовали выкуп в размере одного биткоина. На тот момент его стоимость оценивалась выше 40 тыс. долларов (около 365 млн рублей).

В ходе расследования мужчину-собачника задержали. В документе говорится, что он «страдает хроническим психическим расстройством в форме органического расстройства личности в связи со смешанными заболеваниями, а также синдромом зависимости от нескольких психоактивных веществ».