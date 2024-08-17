В США медведь проник в палатку и напал на маленькую девочку

Сегодня в 09:33
Фото: Pete Nuij/Unsplash

В частном кемпинге в штате Монтана к северу от Йеллоустонского национального парка черный медведь проник в палатку семьи и ранил трехлетнюю девочку. Об этом сообщает Associated Press.

Девочка выжила и была доставлена в больницу. Сотрудники Кемпинг отдела охраны дикой природы и парков эвакуировали кемпинг и расставили в районе произошедшего ловушки.

По словам начальника отдела охраны дикой природы штата Рэнди Хатценбилера, в итоге медведь был пойман и застрелен. Следователи Управления рыбной ловли, дикой природы и парков обнаружили мусор, холодильник и человеческую еду вокруг и внутри палатки, где произошло нападение.

Утверждается, что у убитого медведя не было конфликтов с людьми. Однако он, вероятно, привык к человеческой пище и не боялся людей после того, как получил доступ к еде и мусору в этом районе.

Агентство дикой природы порекомендовало держать еду, мусор и все, что имеет запах, подальше от палаток и хранить в устойчивых к медведям контейнерах или автомобилях.

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