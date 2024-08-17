«Лучше умру от рака кишечника»: Дэвид Финчер хотел уйти из кино после съемок «Чужого 3»

Дэвид Финчер рассказал в интервью Sight and Sound, что хотел уйти из кинематографа после съемок третьей части «Чужого».

По словам режиссера, производственный процесс стал для него кошмаром: «Фильм, который я хотел снять, который был у меня в голове, сильно отличался от того, что получилось. Меня взяли на работу с личным видением, а в итоге заставили сделать что‑то другое».

Финчер отметил, что после этого полтора года не читал сценариев. «Я думал, что лучше умру от рака кишечника, чем сниму еще один фильм». При производстве «Чужого 3» режиссеру пришлось столкнуться со съемками без сценария, конкурирующими видениями разных сценаристов и версией фильма, созданной без его участия.

Ранее Джеймс Кэмерон также критиковал «Чужого 3». Он был возмущен тем, что в фильме решили убить Бишопа, Дуэйна Хикса и Ньют.