В Костроме мужчина выпил 70 литров пива на работе, а затем инсценировал ограбление

В Костроме мужчина выпил 70 литров пива и закусил килограммом фисташек. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным пресс-службы регионального УМВД, мужчина специально устроился работать продавцом в пивной магазин, чтобы получить безлимитный доступ к напиткам и снекам.
Недостачу он решил компенсировать, инсценировав кражу. Продавец дождался отъезда хозяина магазина, сломал замок и разбросал вещи.
Еще он взял из кассы 11 000 рублей. Хозяин магазина обратился в полицию. Сейчас против фаната пива завели уголовное дело.