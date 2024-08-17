В Костроме мужчина выпил 70 литров пива на работе, а затем инсценировал ограбление

Сегодня в 08:38
Фото: Timothy Hales Bennett/Unsplash

В Костроме мужчина выпил 70 литров пива и закусил килограммом фисташек. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным пресс-службы регионального УМВД, мужчина специально устроился работать продавцом в пивной магазин, чтобы получить безлимитный доступ к напиткам и снекам.

Недостачу он решил компенсировать, инсценировав кражу. Продавец дождался отъезда хозяина магазина, сломал замок и разбросал вещи.

Еще он взял из кассы 11 000 рублей. Хозяин магазина обратился в полицию. Сейчас против фаната пива завели уголовное дело.

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