В Костроме мужчина выпил 70 литров пива на работе, а затем инсценировал ограбление

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В Костроме мужчина выпил 70 литров пива и закусил килограммом фисташек. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным пресс-службы регионального УМВД, мужчина специально устроился работать продавцом в пивной магазин, чтобы получить безлимитный доступ к напиткам и снекам.

Недостачу он решил компенсировать, инсценировав кражу. Продавец дождался отъезда хозяина магазина, сломал замок и разбросал вещи.