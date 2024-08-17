Студия Laika, создавшая «Коралину в Стране кошмаров», показала первые кадры нового мультфильма

Сегодня в 07:53
Фото: Laika Studios

Laika Studios, известная по «Коралине в Стране кошмаров» и «Паранорману», раскрыла название своего нового мультфильма и показала короткий ролик.

Грядущий кукольный проект называется «Дикий лес». «В мире есть места, куда людям не суждено попасть», — зловеще произносит Джейк Джонсон на фоне кадров с героями «Коралины», «Паранормана» и «Кубо», направляющимися в «темные леса, где деревья скрывают еще более темные секреты».

Действие мультфильма развивается в Портленде, штат Орегон. Сюжет расскажет о семикласснице Прю, которая отправляется в дикий лес, куда вороны унесли ее младшего брата.

Там она вместе с придурковатым одноклассником Кертисом сталкивается с опасностями, магией, говорящими животными и удивительно сложными политическими интригами.

Работа над «Диким лесом» длилась более десяти лет. Режиссером выступил Трэвис Найт, а сценарий написал Крис Батлер.

Персонажей мультфильма озвучили Пейтон Элизабет Ли, Джейкоб Тремблей, Кэри Маллиган, Махершала Али, Аквафина, Том Уэйтс, Ричард Э.Грант и другие. Премьера мультфильма состоится в 2025 году.

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