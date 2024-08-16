Майкл Китон просит Милу Кунис присмотреть за детьми в трейлере «Отца года»

Сегодня в 02:20
Фото: Ketchup Entertainment/YouTube

На ютуб-канале Ketchup Entertainment опубликовали трейлер комедии «Отец года» («Goodrich»), которая выйдет в кинопрокат 18 октября.

Фильм расскажет о мужчине по имени Энди, который неожиданно остается ответственным за двоих маленьких детей. Чтобы справиться с заботой о малышах в отсутствии жены, он просит помощи у взрослой дочери.

Главную роль в картине исполнил Майкл Китон, известный по «Битлджусу» и «Бердмэну». Его старшую дочь, которая оказывается беременной, сыграла Мила Кунис («Самая везучая девушка», «Очень плохие мамочки», «Черный лебедь»).

В комедии также снялись Кармен Эджого, Майкл Ури, Кевин Поллак, Вивен Лира Блэр, Нико Харага, Дэнни Деферрари, Лорен Бенанти и Энди Макдауэлл. Режиссером и сценаристом фильма выступила Холли Мейерс-Шайер («В гостях у Элис»).

Продюсерами проекта стали Даниэла Таплин Лундберг, Кевин Манн, Дейв Каплан, исполнительными продюсерами — Майкл Китон, Эми Паскаль и Мила Кунис.

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