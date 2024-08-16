Журналистка Екатерина Винокурова уволилась из телеграм-канала Brief после признания его иноагентом

Российская журналистка Екатерина Винокурова перестала работать в телеграм-канале Brief* после признания его иноагентом. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Винокурова призналась, что пока не знает, чем будет заниматься в будущем. «Я не хочу жить. Когда смогу жить — расскажу, что буду делать», — подчеркнула она.

«Спасибо всем, кто расправился за Курскую область с женщиной, которая живет в Москве. Не с военкорами. Расправились со мной. За мои тексты, что я выбрала сторону, моя сторона — Россия», — написала журналистка.

До этого она призвала коллег и информаторов обратиться с жалобой в Минюст. «Наконец, перестаньте быть безгласными и „все понимающими“. Перестаньте молчать и звонить мне, чтобы покричать в пустоту», — попросила Винокурова.

Ранее Винокурова ушла из издания «Ярновости»* — также после признания его иноагентом. Аналогичным образом журналистка покинула редакцию Znak.com*.

Екатерина Винокурова известна не только журналистской работой, в частности на телеканале Russia Today, но и общественной деятельностью. Она была одним из организаторов митинга против реновации в Москве и занималась агитацией против секретаря московского отделения партии «Единая Россия» Андрея Метельского.

С 2018 по 2022 год Винокурова входила в Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.