Журналистка Екатерина Винокурова уволилась из телеграм-канала Brief после признания его иноагентом

Российская журналистка Екатерина Винокурова перестала работать в телеграм-канале Brief* после признания его иноагентом. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.
Винокурова призналась, что пока не знает, чем будет заниматься в будущем. «Я не хочу жить. Когда смогу жить — расскажу, что буду делать», — подчеркнула она.
«Спасибо всем, кто расправился за Курскую область с женщиной, которая живет в Москве. Не с военкорами. Расправились со мной. За мои тексты, что я выбрала сторону, моя сторона — Россия», — написала журналистка.
До этого она призвала коллег и информаторов обратиться с жалобой в Минюст. «Наконец, перестаньте быть безгласными и „все понимающими“. Перестаньте молчать и звонить мне, чтобы покричать в пустоту», — попросила Винокурова.
Ранее Винокурова ушла из издания «Ярновости»* — также после признания его иноагентом. Аналогичным образом журналистка покинула редакцию Znak.com*.
Екатерина Винокурова известна не только журналистской работой, в частности на телеканале Russia Today, но и общественной деятельностью. Она была одним из организаторов митинга против реновации в Москве и занималась агитацией против секретаря московского отделения партии «Единая Россия» Андрея Метельского.
С 2018 по 2022 год Винокурова входила в Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
*Brief, «Ярновости» и Znak.com внесены Минюстом в реестр иноагентов.