Бывший президент США Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов на продаже брендированных копий Библии. Об этом написал The New York Times со ссылкой на финансовый отчет политика.

Издание выходило под названием «Библия Гринвуда» с марта 2024 года. Оно было вдохновлено песней американского кантри-музыканта Ли Гринвуда «God Bless the USA, Time on Her Hands». Его по-прежнему можно найти в продаже.