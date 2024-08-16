Колин Ферт сыграет в новом фильме Стивена Спилберга

Британский актер Колин Ферт присоединится к актерскому составу нового фильма Стивена Спилберга, автора «Инопланетянина» и «Искусственного разума». Об этом сообщил Deadline.

Проект выпустят студия Universal и компания Amblin. Он будет основан на истории, придуманной Спилбергом. Сценарий картины напишет постоянный соавтор режиссера Дэвид Кепп.

Детали сюжета держатся в секрете. Известно, что одну из основных ролей в фильме исполнит Эмили Блант, известная по картинам «Оппенгеймер», «Тихое место» и «Мэри Поппинс возвращается».