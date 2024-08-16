В Китае женщина отказалась положить сумку бренда Louis Vuitton под сиденье кресла в самолете — и сорвала из‑за этого вылет рейса. Об этом написало издание South China Morning Post.

Китаянка не стала выполнять просьбу бортпроводника. Она настаивала, чтобы ей разрешили оставить дорогостоящий аксессуар на соседнем сидении эконом-класса. Пассажирка упорствовала в течение примерно часа.

Все это время самолет не мог совершить взлет. Из‑за упрямой пассажирки борт вывели с взлетно-посадочной полосы и вернули к месту выхода на посадку. Спустя час препираний женщину вывела из самолета полиция.

Авиабилет из Чунцина в провинцию Хэбэй рейсом China Express Airlines обошелся пассажирке примерно в 800 юаней (около 110 долларов), отметило СМИ. Сумка Louis Vuitton же стоит около 3000 долларов.

Инцидент вызвал дискуссию в китайских соцсетях. Некоторые люди критиковали пассажирку, не послушавшуюся экипаж самолета и пренебрегшую требованиями безопасности.