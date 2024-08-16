Алтарный камень Стоунхенджа тащили 750 километров из Шотландии

Археологи из Университетского колледжа Лондона (UCL) пришли к выводу, что один из центральных мегалитов Стоунхенджа изначально был привезен из Шотландии. Об этом пишет The Guardian.

Расстояние между историческим памятником и Шотландией составляет более 750 километров. Ранее исследователи считали, что центральный камень Стоунхенджа был «родом» из Уэльса, который находится в 200 километрах.

«Поразительный вывод о том, что мегалит, известный как „алтарный камень“, был перевезен доисторическими людьми как минимум из современного Инвернесса, а возможно, и с Оркнейских островов, „меняет не только наше представление о Стоунхендже, но и обо всем позднем неолите“», — сказал почетный старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Роб Иксер.

По его словам, это открытие полностью меняет представление о взаимоотношениях между неолитическим населением всех Британских островов