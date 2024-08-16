Алтарный камень Стоунхенджа тащили 750 километров из Шотландии

Вчера в 22:50
Фото: James Whately/Unsplash

Археологи из Университетского колледжа Лондона (UCL) пришли к выводу, что один из центральных мегалитов Стоунхенджа изначально был привезен из Шотландии. Об этом пишет The Guardian.

Расстояние между историческим памятником и Шотландией составляет более 750 километров. Ранее исследователи считали, что центральный камень Стоунхенджа был «родом» из Уэльса, который находится в 200 километрах.

«Поразительный вывод о том, что мегалит, известный как „алтарный камень“, был перевезен доисторическими людьми как минимум из современного Инвернесса, а возможно, и с Оркнейских островов, „меняет не только наше представление о Стоунхендже, но и обо всем позднем неолите“», — сказал почетный старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Роб Иксер.

По его словам, это открытие полностью меняет представление о взаимоотношениях между неолитическим населением всех Британских островов

Алтарный камень не является одним из знаменитых трилитов Стоунхенджа. Огромный блок песчаника длиной 5 метров и весом 6 тонн лежит в самом центре памятника, зажатый под двумя упавшими сарсенами и едва видим для посетителей.

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