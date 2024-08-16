Пак Чхан Ук снимет экранизацию романа «Топор» Дональда Уэстлейка

Корейский режиссер Пак Чхан Ук, известный по фильмам «Олдбой» и «Сочувствие госпоже Месть», поставит экранизацию романа «Топор» Дональда Уэстлейка. Об этом сообщил Collider.

Фильм будет называться «Я ничего не могу поделать». Его съемки начнутся уже в августе. Финансированием и дистрибуцией ленты займется компания CJ ENM. Проект описывается как комдийный триллер.

Картина расскажет о мужчине по имени Ман Су, которого внезапно уволили из компании, где он проработал много лет. Герой впадает в отчаяние и решает убивать претендентов на работу, которые конкурируют с ним за новую должность.

Главную роль в фильме исполнит Ли Бен-хон, звезда сериала «Игра в кальмара». Жену центрального героя в триллере сыграет Сон Е-джин, известная по «Любовному приземлению», «Игре в переговоры» и «Личным предпочтениям».

В актерский состав также войдут Ли Сон-мин («Помнить», «Зверь»), Ем Хе-ран («Дьявольский судья», «Триумф»), Чха Сын-вон («Вы окружены», «Необстрелянные», «Обрушение») и Ю Ен-сок («Мой пес Руни», «Учитель Ким, доктор Романтик») .