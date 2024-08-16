В Белгородской области закроют въезд в пять населенных пунктов

В Белгородской области с 19 августа закроют въезд в пять населенных пунктов. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Власти закроют села Новостроевка-Вторая и Новопетровка, а также поселки Совхозный, Доброполье и Казачок. Жителей этих населенных пунктов эвакуируют. Гладков пообщал, что людям помогут вывезти имущество.

Руководство области увеличит выплаты для пострадавших граждан. Единовременно им будут выплачивать 15 тыс. рублей, за частичную потерю имущества жители получат 75 тыс. рублей, за полную потерю — 150 тыс.

Введут также выплаты за легкие ранения, которые ранее были не предусмотрены. За ранение средней и тяжелой степени граждане смогут получить 600 тыс. рублей. Семьи погибших обеспечат пособием в 3 млн. рублей.