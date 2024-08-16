Брэд Питт рассказал, что у него в контракте был прописан финал фильма «Семь»

Брэд Питт рассказал в интервью GQ, что в его контракте была прописана концовка фильма «Семь» 1995 года, чтобы ее нельзя было изменить.
В финале триллера Дэвида Финчера детектив Миллс и лейтенант Сомерсет получают таинственную коробку от серийного убийцы Джона Доу. Внутри нее они находят отрубленную голову жены Миллса Трейси.
Детектив Миллс впадает в отчаяние и ярость, после чего застреливает Джона Доу, завершая серию убийств, посвященную семи смертным грехам.
В интервью вместе с Джорджем Клуни актер рассказал, что с ростом славы он стал более ответственно подходить к своим проектам: «Когда ты понимаешь, что несешь ответственность, тогда ты делаешь шаг вперед и начинаешь звонить. Например, когда я снимался в „Семи“, у меня был неудачный опыт работы над одним фильмом, где они вырезали сцены, которые я считал важными, а в „Семи“ я прописал в контракте: голова жены остается в коробке».
«Наверняка они пытались ее вынуть, не так ли?» — спросил Клуни, на что Питт ответил: «Безусловно. И персонаж убивает Джона Доу. У меня в контракте есть и то, и другое.
И, конечно, когда пришло время снимать концовку, они пришли и сказали: „Знаете, он был бы гораздо героичнее, если бы вы не застрелили Джона Доу“. А ты им говоришь: „Да, был бы. Но он не такой“. А потом они говорят: „Это слишком жестко с женой. Что, если мы положим головы собак? Это должны быть головы собак“».