«Темную материю» продлили на второй сезон

Apple TV+ продлил сериал «Темная материя» на второй сезон. Об этом сообщает Deadline.

Первый сезон шоу был снят по книге шоураннера и исполнительного продюсера сериала Блейка Крауча. Для второго сезона он напишет новую историю, так как продолжения книги нет.

«Темная материя» о семьянине и физике Джейсоне Дессене, который однажды ночью, возвращаясь домой по улицам Чикаго, оказывается похищенным в альтернативную версию своей жизни.

Пока мужчина пытается вернуться домой, он обнаруживает, что сам и был тем человеком, который отправил его в другую реальность.

Тогда Дессен задается вопросом: зачем он похитил сам себя? Ответ на этот вопрос кроется где‑то в запутанном лабиринте миров, который скрывает необходимость спасти близких героя от самого жуткого из возможных врагов — его самого.

«Спасибо всем, кто смотрел первый сезон — фанатам и новым поклонникам — и, конечно, нашим партнерам из Apple и Sony. <…> В процессе написания и съемок первого сезона мы обнаружили, что нам есть еще о чем рассказать, и мы только о персонажах, которые борются за выживание и пытаются найти дорогу домой через ландшафт умопомрачительных реальностей», — отметил Крауч.