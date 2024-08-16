Дейзи Ридли появилась в трейлере триллера «Тайна в ее глазах» Сэма Йейтса

На ютуб-канале Exponenta Film опубликовали русскоязычный трейлер фильма «Тайна в ее глазах» («Magpie»), который поставил британский режиссер Сэм Йейтс. Для него картина стала полнометражным дебютом.

Главную роль в ленте исполнила Дейзи Ридли, известная по трилогии сиквелов «Звездных войн». Актриса сыграла жену писателя, которая бросила работу и переехала с детьми в пригород ради того, чтобы супруг мог спокойно работать.

Пока Аннетт (так зовут героиню) занимается домашними хлопотами, ее муж Бен часто надолго уезжает и, по слухам, изменяет. Когда дочь пары начинает сниматься в фильме, Бен сопровождает ее на съемках.

Там он знакомится со скандально известной актрисой и увлекается ей. Когда Аннетт узнает об этом, она решает разыграть свою партию, где роль жертвы будет отведена совсем не ей.

Трейлер демонстрирует натянутые отношения между супругами — потерянной, притворно счастливой Аннетт и неудовлетворенным Беном. «У нас непростые времена. Она либо раздражена, либо меня игнорирует», — говорит писатель о жене.

Та начинает сходить с ума от ревности. «У меня словно появился двойник, который забирает мою жизнь», — признается девушка, представляя себе любовницу мужа.