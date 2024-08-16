Эль Фэннинг снимется в фильме «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера

Американская актриса Эль Фэннинг, известная по фильмам «Неоновый демон» и «Малефисента», снимется в фильме «Сентиментальная ценность» норвежского режиссера Йоакима Триера («Реприза», «Тельма»). Об этом сообщил Deadline.

В проекте также примут участие Стеллан Скарсгорд («Дюна», «Чернобыль») и Инга Ибсдоттер Лиллеос («Дивная жизнь», «Биркебейнеры»). Фильм будет продолжением ленты «Худший человек на свете».

Звезда «Худшего человека на свете» Ренате Рейнсве вернется в новой картине — она вновь сыграет центральную роль. Съемки «Сентиментальной ценности» уже начались в Осло, они продлятся до ноября. Часть сцен будет снята во Франции.

Лента выйдет на экраны в 2025 году. Она описывается как драмеди на норвежском языке, исследующее память и «примиряющую силу искусства». В центре сюжета окажется семья, которая жила в одном и том же доме на протяжении поколений.

Главными героинями будут сестры — Нора (Рейнсве) и Агнес (Лиллеос), а также их эксцентричный и харизматичный отец-режиссер Густав (Скарсгорд), который внезапно врывается в жизнь девушек после долгих лет отсутствия.

Он в попытках загладить вину предлагает старшей дочери главную роль в своем новом фильме, однако та не слишком рвется работать вместе с отцом. Сценарий картины написал Эскил Вогт, постоянный соавтор Триера.