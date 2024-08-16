Эль Фэннинг снимется в фильме «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера

Американская актриса Эль Фэннинг, известная по фильмам «Неоновый демон» и «Малефисента», снимется в фильме «Сентиментальная ценность» норвежского режиссера Йоакима Триера («Реприза», «Тельма»). Об этом сообщил Deadline.
В проекте также примут участие Стеллан Скарсгорд («Дюна», «Чернобыль») и Инга Ибсдоттер Лиллеос («Дивная жизнь», «Биркебейнеры»). Фильм будет продолжением ленты «Худший человек на свете».
Звезда «Худшего человека на свете» Ренате Рейнсве вернется в новой картине — она вновь сыграет центральную роль. Съемки «Сентиментальной ценности» уже начались в Осло, они продлятся до ноября. Часть сцен будет снята во Франции.
Лента выйдет на экраны в 2025 году. Она описывается как драмеди на норвежском языке, исследующее память и «примиряющую силу искусства». В центре сюжета окажется семья, которая жила в одном и том же доме на протяжении поколений.
Главными героинями будут сестры — Нора (Рейнсве) и Агнес (Лиллеос), а также их эксцентричный и харизматичный отец-режиссер Густав (Скарсгорд), который внезапно врывается в жизнь девушек после долгих лет отсутствия.
Он в попытках загладить вину предлагает старшей дочери главную роль в своем новом фильме, однако та не слишком рвется работать вместе с отцом. Сценарий картины написал Эскил Вогт, постоянный соавтор Триера.
Продюсерами фильма стали Мария Экерховд из Mer Film, Андреа Беренстен Оттмар из Eye Eye Pictures, Натаниэль Кармитц из MK Productions, Джульетт Шрамек из Lumen Production, Жанин Жаковски и Джонас Донбах из Komplizen Film, Сисси Граум Йоргенсен и Лизетт Йонджик из Zentropa, Ева Йейтс из BBC Film.