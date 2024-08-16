Киру Ярмыш*, Марию Певчих* и Антонину Фаворскую внесли в реестр террористов и экстремистов

Сегодня в 18:17
Кадр: Нино Росебашвили/YouTube

Соратников погибшего Алексея Навального Киру Ярмыш и Марию Певчих внесли в реестр террористов и экстремистов «Росфинмониторинга». Соответствующие записи появились на портале ведомства.

Помимо них, в перечень включили журналистку SotaVision* Антонину Фаворскую, адвокатов Александра Федулова и Ольгу Михайлову, активистку Ольгу Комлеву.

В список попали также сотрудничавшие с Навальным Дмитрий Низовцев*, Алексей Маляревский и Нина Волохонская.

Певчих*, Низовцев* и Ярмыш* в январе были заочно арестованы по делу о создании экстремистского сообщества. Фаворскую арестовали в марте по делу о сотрудничестве с ФБК**.

* Кира Ярмыш, Мария Певчих и Дмитрий Низовцев, а также издание Sota Vision внесен Минюстом в реестр иноагентов.

**ФБК признан в России экстремистской организацией, его деятельность на территории страны запрещена.

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