Киру Ярмыш*, Марию Певчих* и Антонину Фаворскую внесли в реестр террористов и экстремистов

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Соратников погибшего Алексея Навального Киру Ярмыш и Марию Певчих внесли в реестр террористов и экстремистов «Росфинмониторинга». Соответствующие записи появились на портале ведомства.

Помимо них, в перечень включили журналистку SotaVision* Антонину Фаворскую, адвокатов Александра Федулова и Ольгу Михайлову, активистку Ольгу Комлеву.

В список попали также сотрудничавшие с Навальным Дмитрий Низовцев*, Алексей Маляревский и Нина Волохонская.

Певчих*, Низовцев* и Ярмыш* в январе были заочно арестованы по делу о создании экстремистского сообщества. Фаворскую арестовали в марте по делу о сотрудничестве с ФБК**.