«Женщины не более чем реквизит?»: на конференции в США моделям надели абажуры на головы

Американская компания по кибербезопасности Palo Alto Networks на профильной конференции надела на двух моделей абажуры с фирменными логотипами. Об этом сообщает Би-би-си.

Конференция Black Hat проходила в Лас-Вегасе с 3 по 8 августа. Около недели назад пользователь LinkedIn опубликовал оттуда фотографию со стендом Palo Alto Networks, назвав его «сексистской херней» и поинтересовавшись, не 1960-й ли год сейчас на дворе.

Раскритиковала компанию и основательница Rose CISO Group Оливия Роуз, которая занимается консультированием по вопросам кибербезопасности. «То есть мы, женщины, для вас не более чем реквизит? Мы на Black Hat, только чтобы быть держательницами абажуров? Позор вам, просто позор» — написала она.

Большинство пользователей в LinkedIn и соцсети X тоже возмутились рекламным ходом Palo Alto Networks, назвав его «жутким», «отвратительным» и «неуместным».

«Мы живем в суровой индустрии, в которой катастрофически не хватает разнообразия, мало внимания уделяется эмпатии, и, по-видимому, она настолько глуха к стилю, что мы сочли нормальным размещать женщин в вечерних платьях и абажурах, покрывающих головы, на профессиональных собраниях в индустрии, тратящей миллионы долларов на решение гендерного разрыва. Вы удивляетесь, почему вы не можете нанимать и удерживать женщин и другие меньшинства? Серьезно?», — написала специалистка по сетевой безопасности Дженнифер Минелла.

Но есть и другие мнения. Одна из пользовательниц сказала, что женщины-лампы для нее не так оскорбительны, как модели в бикини на автомобильных выставках. Девушки с абажурами на голове хотя бы одеты в потрясающие платья и не носят ничего откровенного, что могло бы кого‑то оскорбить, считает она.

Некоторые в соцсети X не нашли в нарядах моделей ничего предосудительного. @eligaultney считает, что они выглядят «по авангардному горячо», и изначально здесь не задумывалось ничего женоненавистнического. «У нас была одна из самых горячих супермоделей в мире, которая оделась червяком. Если предположить, что этих дам не заставляли под угрозой телесных повреждений это делать, кто я такой, чтобы критиковать их костюмы?», — написал он.

@c7five тоже думает, что костюмы — это просто художественный прием. «Проблема в абажурах или в женщинах, или в том и другом? Было бы нормально, если бы мужчины или небинарные люди в коктейльных нарядах с абажурами на головах приветствовали гостей?», — задался он вопросом.

Компания за свой маркетинговый ход извинилась и пообещала, что такого больше не повторится. Гендиректор Palo Alto Networks Никеш Арора заявил, что такая реклама неприемлема и не соответствует ценностям фирмы, которая привержена принципам инклюзивности и многообразия. Арора взял всю вину на себя и попросил не рассматривать наряды моделей как проявление политики Palo Alto Networks.