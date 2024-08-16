Низкие зарплаты и переработки могут увеличить риск развития аритмии

Сегодня в 18:33
Фото: Dylan Gillis/Unsplash

Стресс, вызванный переработкой и низкими зарплатами, повышает риск развития ишемической болезни сердца. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association.

В течение 18 лет ученые наблюдали за 5926 офисными работниками (3021 женщиной и 2905 мужчинами), не имевшими сердечно-сосудистых заболеваний. К концу исследования они выявили 186 случаев мерцательной аритмии.

В ходе исследования они заметили, что сотрудники, которые перерабатывают, на 83% больше подвержены риску развития мерцательной аритмии по сравнению с теми, кто не подвергает себя сверхнагрузкам.

При этом те, кто работал по ненормированному графику и получал низкую зарплату, на 97% подвержены риску развития патологии.

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