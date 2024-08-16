Низкие зарплаты и переработки могут увеличить риск развития аритмии

Стресс, вызванный переработкой и низкими зарплатами, повышает риск развития ишемической болезни сердца. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association.

В течение 18 лет ученые наблюдали за 5926 офисными работниками (3021 женщиной и 2905 мужчинами), не имевшими сердечно-сосудистых заболеваний. К концу исследования они выявили 186 случаев мерцательной аритмии.

В ходе исследования они заметили, что сотрудники, которые перерабатывают, на 83% больше подвержены риску развития мерцательной аритмии по сравнению с теми, кто не подвергает себя сверхнагрузкам.