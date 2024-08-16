Вышел трейлер французского ремейка «Холопа»

«Централ Партнершип» представила дебютный трейлер французского ремейка нашумевшего российского фильма «Холоп». Новая картина получила название «Холоп из Парижа» («Le larbin»).

В центре сюжета — избалованный мажор Луи, который проводит все свое время в клубах, безостановочно тратя деньги своего богатого отца.

Чтобы преподать урок сыну, родитель заставляет Луи поверить, что тот перенесся на три с половиной века назад во времена Людовика XIV. Молодому человеку приходится распрощаться с роскошью и столкнуться с трудностями жизни простолюдина.

Режиссером ленты выступил Александр Шарло, а сценаристом — Франк Манье («Марианна»). Главные роли исполнили Одран Каттен («Голиаф»), Кад Мерад («Париж. Все включено»), Кловис Корнийяк («Кое‑что еще»), Изабель Карре («Братство четырех „Л“») и другие.

В марте также стало известно о разработке турецкого ремейка картины Клима Шипенко, а летом 2021-го Sony Pictures рассказала о планах адаптировать комедию в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании.