В Беларуси начали расследование против комика Славы Комиссаренко

Следственный комитет Беларуси завел «специальное производство» на стендап-комика Славу Комиссаренко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Его обвинили в клевете и оскорблении президента Беларуси, а также в разжигании социальной вражды и розни на публичных выступлениях и в интернете. Комика внесли в перечень лиц, против которых начато заочное производство.
«Приглашали явиться, но у меня, к сожалению, не получается», — прокомментировал Комиссаренко решение Следственного комитета в своих соцсетях.
В своих выступлениях комик неоднократно пародировал Александра Лукашенко, шутил над ним и называл «Чик-чириком». В 2021 году ему запретили выступать в Беларуси после шуток о президенте в шоу «Что было дальше?».
«Видели, как у Чик-чирика фляга свистит? Видели фотку, где совещание у Лукашенко? Где сидит Лукашенко, [его сын] Коля в бронежилете и какая‑то женщина заполняет документы. Как будто ***** [блин] к Лукашенко пришли органы опеки, и он такой „Коля, не сдаемся! Тра-та-та-та-та!!!“» — сказал он тогда.