В Беларуси начали расследование против комика Славы Комиссаренко

Следственный комитет Беларуси завел «специальное производство» на стендап-комика Славу Комиссаренко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Его обвинили в клевете и оскорблении президента Беларуси, а также в разжигании социальной вражды и розни на публичных выступлениях и в интернете. Комика внесли в перечень лиц, против которых начато заочное производство.

«Приглашали явиться, но у меня, к сожалению, не получается», — прокомментировал Комиссаренко решение Следственного комитета в своих соцсетях.

В своих выступлениях комик неоднократно пародировал Александра Лукашенко, шутил над ним и называл «Чик-чириком». В 2021 году ему запретили выступать в Беларуси после шуток о президенте в шоу «Что было дальше?».