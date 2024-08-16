Плей-офф крупнейшего турнира по CS2 покажут в Okko

Okko покажет плей-офф IEM Cologne 2024 — крупнейшего турнира по CS2 с призовым фондом в 1 млн долларов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Трансляция четвертьфинальных матчей стартует 16 августа в 16.30, полуфинальных — на следующий день в то же время. Гранд-финал начнется 18 августа в 17.30.

Комментировать матчи будут Marsel, Wayns, Fanat Rocka, Dracon и GooDw1n. В студии Okko прошедшие и предстоящие игры обсудят киберспортивные аналитики Dracon, Flamie и Dave.

Посмотреть плей-офф IEM Cologne 2024 в Okko могут все зарегистрированные пользователи без дополнительной платы. В трансляциях есть опция переключения между оригинальной игровой дорожкой и дорожкой комментариями.

За расписанием матчей можно следить в соцсетях Okko Кибер. В плей-офф турнира сразятся команды Navi, Mouz, G2 Esports, Saw, Faze Clan и Vitality.

«IEM Cologne — ключевой турнир лета по CS2, да и один из самых престижных киберспортивных турниров вообще. В плей-офф стадии на „Ланксесс-Арене“ встретятся лучшие из лучших», — отметил глава киберспортивного направления Okko Камаль Гериханов.