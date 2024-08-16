В Калифорнии у берега нашли мертвого сельдяного короля

В Калифорнии у побережья Сан-Диего нашли мертвой редкую глубоководную рыбу. Об этом сообщает Associated Press.
Серебристого сельдяного короля длиной 3,6 метра обнаружила группа каякеров в бухте Ла-Джолла. По словам эксперта института по рыбному хозяйству Бена Фрэбла, это всего лишь 20-й случай, когда сельдяного короля выбросило на берег в Калифорнии с 1901 года.
Пловцы доставили рыбу-весло в бухту Ла-Джолла на берег на доске для плавания. Затем ее перенесли в кузов пикапа. Ученые из Юго-западного научного центра рыболовства планируют провести некропсию, чтобы попытаться определить причину смерти.
В институте отметили, что такие рыбы имеют мифическую репутацию предсказателей стихийных бедствий или землетрясений, хотя взаимосвязь между ними не доказана. В народе их называют рыбами судного дня.
По данным Национального управления океанических исследований, сельдяные короли могут вырастать более 6 метров и обычно обитают в глубокой части океана, куда не проникает свет.