Второй сезон сериала Okko «Что делать женщине, если…» стартует 26 августа

Премьера второго сезона комедийного сериала «Что делать женщине, если…» состоится в онлайн-кинотеатре Okko 26 августа.

Режиссером нового сезона вновь выступил Алексей Кузмин-Тарасов, а сценаристами — Александр Цыпкин, Владимир Васильев, Юлия Абрамчик и Алексей Киселев.

В продолжении истории главная героиня — успешный адвокат Анна, которая так и не смогла выбрать из двух претендентов на свое сердце в первом сезоне, — сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи. Это не помешает ей попасть в новые любовные разборки, на этот раз — лучшей подруги Ларисы, ее мужа и двух его любовниц.

К своим ролям вернутся актеры первого сезона — Елена Лядова, Гоша Куценко, Агриппина Стеклова, Антон Филипенко, Александр Робак и Макар Хлебников. Также на экране появятся новые персонажи в исполнении Елены Николаевой, Игоря Верника, Валерии Зоидовой, Сергея Епишева и других.