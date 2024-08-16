Второй сезон сериала Okko «Что делать женщине, если…» стартует 26 августа

Премьера второго сезона комедийного сериала «Что делать женщине, если…» состоится в онлайн-кинотеатре Okko 26 августа.
Режиссером нового сезона вновь выступил Алексей Кузмин-Тарасов, а сценаристами — Александр Цыпкин, Владимир Васильев, Юлия Абрамчик и Алексей Киселев.
В продолжении истории главная героиня — успешный адвокат Анна, которая так и не смогла выбрать из двух претендентов на свое сердце в первом сезоне, — сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи. Это не помешает ей попасть в новые любовные разборки, на этот раз — лучшей подруги Ларисы, ее мужа и двух его любовниц.
К своим ролям вернутся актеры первого сезона — Елена Лядова, Гоша Куценко, Агриппина Стеклова, Антон Филипенко, Александр Робак и Макар Хлебников. Также на экране появятся новые персонажи в исполнении Елены Николаевой, Игоря Верника, Валерии Зоидовой, Сергея Епишева и других.
«Я уверен, что после каждой серии будут жаркие споры, потому что, несмотря на отчаянную комедийность всех ситуаций, вопрос мы зрителям задаем серьезный: а что реально делать женщине, если…? И далее целый список очень знакомых всем сюжетов, от честности в отношениях с лучшей подругой, муж которой неверен, до попыток понять природу созависимых отношений людей разных возрастов», — прокомментировал Александр Цыпкин.