Хидэо Кодзима назвал три его любимых мультфильма года

Хидэо Кодзима опубликовал в X подборку с тремя анимационными фильмами, которые вышли в 2024 году и понравились ему больше всего.
В фаворитах у японского геймдизайнера — аниме «Оглянись» по манге Тацуки Фудзимото от автора «Человека-бензопилы», мультфильм о коте «Flow» латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса и фантастика «Мечты робота» испанца Пабло Бергера.
«Мечты робота» номинировались на «Оскар-2024», но уступили «Мальчику и ворону» Хаяо Миядзаки. «Flow» выдвинут Латвией на грядущий «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».
В апреле звезда «Твин Пикса» Кайл МакЛоклен назвал свои любимые фильмы. Среди них — «Апокалипсис сегодня», «Бегущий по лезвию», «Дуэлянты» и «Лодка».