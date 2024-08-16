Хидэо Кодзима назвал три его любимых мультфильма года

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Хидэо Кодзима опубликовал в X подборку с тремя анимационными фильмами, которые вышли в 2024 году и понравились ему больше всего.

В фаворитах у японского геймдизайнера — аниме «Оглянись» по манге Тацуки Фудзимото от автора «Человека-бензопилы», мультфильм о коте «Flow» латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса и фантастика «Мечты робота» испанца Пабло Бергера.

«Мечты робота» номинировались на «Оскар-2024», но уступили «Мальчику и ворону» Хаяо Миядзаки. «Flow» выдвинут Латвией на грядущий «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».