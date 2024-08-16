Жуткие убийства накрывают небольшой городок в тизере нового сериала Райана Мерфи

Телеканал FX представил первый тизер «Grotesquerie» — нового хоррор-сериала Райана Мерфи («Американская история ужасов»). Премьера шоу состоится 25 сентября.

В ролике появляется звезда американского футбола и возлюбленный Тейлор Свифт Трэвис Келси, чья роль в сериале держится в секрете. Вместе с ним на экране появятся Ниси Нэш-Беттс, Микаэла Даймонд, Кортни Бернард Вэнс, Лесли Мэнвилл, Николас Александер Чавес и Рейвен Гудвин.

Беттс сыграет в шоу детектива Лоис Трайон, которая расследует серию отвратительных преступлений, потрясших небольшой американский городок. Ей кажется, что кто‑то или что‑то издевается над ней, ведь преступления затрагивают ее личную жизнь. За помощью детектив обращается к монахине и журналистке Меган (ее играет Даймонд).

Режиссером «Grotesquerie» выступил сам Мерфи вместе с Максом Уинклером, Алексис Мартин Вудолл и Элеганс Браттон. Производством занимается студия 20th Television.