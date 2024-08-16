Николас Кейдж сыграет тренера и комментатора NFL Джона Мэддена в байопике Дэвида О.Расселла

Николас Кейдж исполнил роль американского футбольного тренера и комментатора NFL Джона Мэддена в предстоящем байопике от Дэвида О.Расселла, автора фильмов «Боец», «Мой парень — псих» и «Афера по-американски». Об этом сообщил Deadline.

«Кейдж, один из величайших и самых оригинальных актеров, изобразит американский дух оригинальности, веселья и решимости, благодаря которой возможно все, в роли национальной легенды Джона Мэддена», — говорится в заявлении Рассела.

По словам режиссера, фильм «Мэдден» расскажет о «доброте, человечности и гениальности Джона Мэддена в невероятно изобретательном и крутом мире 1970-х».

Мэдден, скончавшийся в 2021 году в возрасте 85 лет, был главным тренером команды «Окленд Рейдерс» в 1970-х годах, приведя команду к множеству чемпионских игр и первой победе в Суперкубке.

Закончив карьеру тренера в 1979 году, Джон стал одним из главных голосов американского футбола, проведя три десятилетия в качестве комментатора. После ухода с этой позиции в 2009 году он продолжал вносить творческий вклад в создание игры «Madden NFL».