Умер вокалист Great White Джек Расселл

Умер Джек Расселл, один из основателей глэм-метал-группы Great White. Ему было 63 года. Об этом сообщил Rolling Stone.

Вокалист умер «мирно» в окружении своей семьи и друзей. Причиной смерти стала болезнь диффузных телец Леви и множественная системная атрофия (МСА), сообщил изданию соавтор его мемуаров К.Л.Доти.

«Джека будут любить и помнить за его чувство юмора, исключительное стремление к жизни и непоколебимый вклад в рок-н-ролл, где его наследие будет процветать вечно», — говорится в заявлении семьи музыканта.

В июле певец объявил, что прекращает гастроли из‑за деменции и диагноза МСА. «Я не могу выступать на том уровне, на котором я хочу, и на том уровне, которого вы заслуживаете. Словами не выразить мою благодарность за долгие годы воспоминаний, любви и поддержки», — написал Расселл.