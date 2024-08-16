В Приморье блэкаут. Не работают банкоматы, светофоры, не ходят поезда

Сегодня в 11:55
Фото: Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash

В Приморском крае — массовое отключение электричества. По данным News.Vl, без света остались более 1,8 млн человек.

Primamedia отмечает, что электричество пропало во Владивостоке, Надеждинске, Фокино, Находке, Артеме, Барабаше, Уссурийске и других районах. Как сообщает портал, в регионе остановились электрички, а у некоторых жителей проблемы с мобильным интернетом.

Во Владивостоке и ряде других городов не работают банкоматы, светофоры, люди застряли в лифтах, пишет Vl.ru.

В региональном Минэнерго назвали предварительную причину — технологическое нарушение работы оборудования Приморской ГРЭС. «Действием противоаварийной автоматики отключилась ВЛ-500 Приморская ГРЭС», — заявили в ведомстве.

Представители ГРЭС пообещали, что свет восстановят в течение часа, когда перезапустят блоки, на которых сработала защита.

Медицинские учреждения в зоне отключений переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме, сказали в правительстве Приморья. Там добавили, что свет уже восстановлен в Лесозаводске, Дальнереченске и Лучегорске, а также в Находке.

Незадолго до аварии Минэнерго Приморья сообщило о проведении «плановой тренировки по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением высоковольтной линии электропередачи». «Условно по тренировке был собран оперативный штаб по налаживанию взаимодействия для быстрого восстановления электроснабжения потребителей», — говорили в министерстве.

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