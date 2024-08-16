Врачей Мэттью Перри обвинили в заговоре, приведшем к смерти актера

Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила обвинения пяти человекам в связи со смертью актера Мэттью Перри, передает Associated Press.

Среди подозреваемых его личный ассистент и два врача — Сальвадор Пласенсия и Марк Чавес, которые, по словам прокурора США Мартина Эстрады, создали «широкую подпольную преступную сеть» для поставки кетамина, от которого умер звезда «Друзей».

Обвинение считает, что доктора воспользовались историей зависимости Перри в последние месяцы его жизни, чтобы осознанно снабжать его кетамином в опасных количествах. «Они знали, что поступают неправильно. Они знали, что их действия чреваты большой опасностью для мистера Перри. Но они все равно сделали это», — сказал Эстрада.

По его информации, один из врачей написал в СМС: «Интересно, сколько этот идиот заплатит» и «Давай узнаем».

По словам властей, Перри регулярно получал кетамин для лечения депрессии в умеренных количествах от своих постоянных врачей, которые не входят в число обвиняемых. Когда они отказались давать ему больше, в отчаянии он обратился к Пласенсии и Чавесу.

«Мы говорим не о легальном лечении кетамином. Мы говорим о двух врачах, которые злоупотребили доверием, злоупотребили своей лицензией, чтобы подвергнуть риску жизнь другого человека», — подчеркнул прокурор.

Представительница Управления по борьбе с наркотиками Энн Милгрэм сказала, что в одном случае актер заплатил 2000 долларов за пузырек кетамина, который обошелся одному из врачей примерно в 12 долларов. Всего за последние два месяца жизни Перри заплатил врачам около 55 тыс. долларов наличными.

Как сообщает прокуратура, позже Перри отказался и от услуг этих врачей. Через своего ассистента Кеннета Ивамаса актер нашел уличных наркодилеров, а один из докторов научил помощника делать инъекции, несмотря на отсутствие у того должной медицинской квалификации.

Прокурор отмечает, что Ивамаса покупал кетамин у некоего Эрика Флеминга, признавшего факт продажи 50 флаконов, половину из которых он передал Ивамасу за четыре дня до смерти Перри.

Согласно версии обвинения, в день смерти Перри получил несколько инъекций препарата от своего помощника, который позже признал обвинения. Задержанного наркодилера зовут Джасвин Сангха, ее называют «королевой кетамина». По словам Эстрады, Сангха продавала препарат Флемингу, который затем передавал флаконы личному помощнику актера.