Сильвестр Сталлоне продолжает строить криминальную империю в трейлере второго сезона «Короля Талсы»

Сегодня в 11:23
Фото: Paramount Plus/YouTube

Стриминг Paramount+ выпустил трейлер второго сезона сериала «Король Талсы» о криминальном авторитете Дуайте Манфреди, недавно вышедшем на свободу, в исполнении Сильвестра Сталлоне. Премьера шоу состоится 16 сентября.

Согласно официальному описанию сезона, когда Дуайт и его команда начинают осваиваться на новом месте, они понимают, что они не единственные, кто хочет заявить о себе.

В условиях надвигающейся угрозы со стороны мафии Канзас-Сити и влиятельного местного бизнесмена Дуайту приходится бороться за безопасность своей семьи и команды, одновременно следя за незавершенными делами в Нью-Йорке.

Создателями сериала выступили Тейлор Шеридан, режиссер «Ветреной реки» и сценарист «Убийцы» Дени Вильнева, а также Теренс Уинтер, сценарист легендарного «Клана Сопрано».

В актерский состав проекта также вошли Мартин Старр, Джей Уилл, Макс Казелла, Винсент Пьяцца, Татьяна Заппардино, Аннабелла Шорра, Нил Макдоноу, Фрэнк Грилло, Доменик Ломбардоцци, Андреа Сэвидж, Гарретт Хедлунд и Дана Делейни.

Премьера первого сезона «Короля Талсы» состоялась на Paramount+ 13 ноября 2022 года. Он рассказывал о противостоянии Дуайта с местными байкерами в американской глубинке. В том же месяце шоу продлили на второй сезон.

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