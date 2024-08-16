Расходы россиян на развлечения выросли на 20%

Затраты россиян на концерты, походы в театр и кино выросли примерно на 20% в первой половине 2024 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на билетные агрегаторы.

По данным «Яндекс Афиши», средний чек на развлечения, за исключением кино, в первой половине 2024 года составил 3400 рублей. При этом темпы роста ускорились: если в первом полугодии 2023 года этот показатель вырос на 14%, то сейчас — на 18,8%. Средний чек на кино увеличился на 17%, до 859 рублей, при этом в 2023 году он, напротив, снизился на 7%.

Сильнее всего средний чек вырос на билеты в театры — почти на четверть, примерно до 4000 рублей. «Яндекс Афиша» отмечает, что в статистике учитываются и те заказы, когда пользователи покупали сразу несколько билетов.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что подорожание среднего чека может быть вызвано увеличением числа семейных мероприятий, на которые обычно берут сразу несколько билетов. Другие возможные причины — рост затрат на подготовку и проведение ивентов, а также уход зарубежных артистов, который повысил спрос на отечественных, а вместе с ним и их гонорары.