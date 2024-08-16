В Лос-Анджелесе арестовали четырех подозреваемых в убийстве актера Джонни Уэктора

В Лос-Анджелесе арестовали четырех подозреваемых в убийстве американского актера Джонни Уэктора при попытке украсть деталь из его машины, сообщает Los Angeles Times.

Трое — Роберт Барсело, Леонель Гутьеррес и Серхио Эстрада — арестованы за убийство. Четвертому, Фрэнку Олано, предъявили обвинение в соучастии в убийстве, сообщает полиция. Ранее в домах подозреваемых прошли обыски.

37-летнего актера, известного по сериалам «Мир Дикого Запада», «Мыслить как преступник» и «Главный госпиталь», застрелили рано утром 25 мая. Как утверждает полиция, он закончил смену бармена в одном из заведений в центре Лос-Анджелеса и шел к своей машине, когда на него налетели три человека.

Они подняли автомобиль Уэктора домкратом и собирались украсть каталитический нейтрализатор. Один из подозреваемых без предупреждения выстрелил в Уэктора и смертельно ранил актера, оставив умирать на тротуаре.