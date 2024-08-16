В РФ признали нежелательной организацию «Депутаты мирной России»

Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Депутаты мирной России», которая была создана в Берлине бывшими муниципальными депутатами. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

По мнению прокуратуры, члены НПО «распространяют недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти России, поддерживают экстремистские объединения».

«На деньги западных кураторов из разведки организация пытается открыть представительства в странах Европейского союза из проживающих там иностранных агентов и других беглецов, называющих себя борцами за свободу и якобы влияющих на формирование внешней и внутренней политики Российской Федерации», — заявили в ведомстве.