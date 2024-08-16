В РФ признали нежелательной организацию «Депутаты мирной России»

Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Депутаты мирной России», которая была создана в Берлине бывшими муниципальными депутатами. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
По мнению прокуратуры, члены НПО «распространяют недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти России, поддерживают экстремистские объединения».
«На деньги западных кураторов из разведки организация пытается открыть представительства в странах Европейского союза из проживающих там иностранных агентов и других беглецов, называющих себя борцами за свободу и якобы влияющих на формирование внешней и внутренней политики Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Первый съезд «Депутатов мирной России» прошел в Берлине 12 и 13 октября 2023 года. Соучредителями выступили Ольга Галкина (депутат Заксобрания Петербурга V созыва), Елена Русакова (экс-мундеп от Гагаринского района Москвы) и Андрей Фатеев (экс-депутат городской думы Томска). Всего, по данным организации, в ней состоят более 70 депутатов разных созывов. Своей целью НПО ставит «стать голосом гражданского общества России».