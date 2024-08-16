Сергей Паук Троицкий объяснил свое задержание охотой наркомафии

Лидер метал-группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий, задержанный за использование фальшивых денег, заявил, что на него охотится наркомафия. Музыкант поделился своей версией событий с RTVI.

Артист назвал борьбу наркомафии против его группы, основавшей движение «Рок против наркотиков», основной причиной задержания. По словам Троицкого, купюру в 500 рублей ему вручили, когда давали сдачу с 5000, а ее подлинность он проверить не мог.

Рокер утверждает, что его избили, а затем залили в рот алкоголь, чтобы ввести полицию в заблуждение. Кроме того, Паук отметил, что штраф он платил не сам: это якобы сделала сотрудница полиции с его телефона.

Троицкий рассказал, во время обыска в арендованной квартире сотрудники ОБЭП искали у него фальшивые деньги и оборудование для их производства, угрожая музыканту убийством. «Мне угрожали убийством, если я не покажу фальшивые деньги», — сообщил он. При этом исполнитель считает использование фальшивых денег лишь предлогом задержания.

Артиста задержали в Новороссийске 13 августа. Его оштрафовали и составили на него административный протокол о мелком хулиганстве. По сведениям полиции, Паук попытался расплатиться в магазине сомнительной купюрой.