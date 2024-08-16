Создатель «Людей Икс ’97» заявил, что Disney уволил его из‑за поста о гей-прайде*

Создатель и главный сценарист «Людей Икс ’97» Бо ДеМайо сообщил, что его лишили авторских прав на второй сезон сериала из‑за поста о гей-прайде*, которым он поделился в социальных сетях, передает Variety.

ДеМайо опубликовал свое изображение без рубашки и в стиле супергероя-мутанта Циклопа. «Во-первых, я очень благодарен за то, что работал над #XMen97, сотрудничая с удивительно талантливыми людьми. Создание этого сериала было воплощением мечты, а поддержка, которую оказали фанаты, так трогательна. Тем не менее я считаю необходимым высказаться в связи с уходом из шоу», — написал он.

«Выше — фан-арт по #XMen, который я разместил в инстаграме** в честь июньского гей-прайда. 13 июня #Marvel прислала письмо, в котором уведомила меня, что из‑за этого поста они убрали мое имя из титров второго сезона. К сожалению, это очередная неприятная история, которую я пережил во время работы над #XMen97 и #Blade», — добавил сценарист.

В ответ студия Marvel выпустила официальное заявление, в котором говорится, что ДеМайо был уволен из сериала в марте 2024 года за вопиющее нарушение.

«Мистер ДеМайо был уволен в марте 2024 года в результате внутреннего расследования. Учитывая вопиющий характер результатов расследования, мы немедленно разорвали с ним связи, и он больше не имеет отношения к Marvel», — говорится в сообщении.

Источник издания отметил, что в ходе расследования были обнаружены доказательства проступка сексуального характера со стороны ДеМайо и что он неоднократно нарушал соглашение о расторжении контракта, что привело к исчезновению его имени в титрах второго сезона.

Позже, в четверг вечером, ДеМайо опубликовал ответ на заявление Marvel в социальных сетях: «Правда будет раскрыта. После катастрофы с Disney+ Marvel хочет ввести нас в заблуждение, сославшись на предполагаемые нарушения контракта из‑за твитов. Это печально, но неудивительно. Следите за новостями».

ДеМайо уволили в марте 2024 года, перед премьерой сериала. Перед уходом он завершил работу над первым и вторым сезонами анимационного проекта. ДеМайо также трудился над сериалом «Лунный рыцарь» и был одним из нескольких сценаристов давно готовящегося полнометражного фильма «Блэйд» с Махершалой Али.

* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.