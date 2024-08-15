В США семья подала в суд на Airbnb после того, как три человека утонули во время отдыха

В США семья подала в суд на платформу для краткосрочного съема жилья Airbnb после того, как три человека утонули во время отдыха в арендованном на портале доме. Об этом сообщил Independent.

Рахул и Рахала Амин, а также их дочь Нахима пожаловались, что ни компания, ни владелец жилья не предупредили их об опасности расположенного рядом с домом озера. В нем обнаружились сильные течения и резкая смена глубины.

В августе 2022 года Амины и еще три их родственника решили отдохнуть в доме у озера в городе Бетель, который рекламировался на сайте как «роскошный» и «безопасный». Среди удобств для гостей дома указывались деревянный причал и плавучая платформа для купания.

Последняя стала причиной трагедии. 34-летний Африд Хайдер, муж Нахимы, решил добраться до платформы. Мужчина плохо плавал и потому пошел по дну. Он не знал, что озеро мелкое только у берега, а затем глубина резко увеличивается до пяти метров — и не остановился перед подводным обрывом.

Когда Африд внезапно казался без опоры под ногами, он запаниковал и начал тонуть. На помощь мужчине пришли брат и сестра его жены — 18-летний Басир и 21-летняя Насрин. Молодые люди образовали «живую цепь» и попытались вытащить Хайдера.

У них не получилось помочь родственнику. Вместо этого брат и сестра сами оказались в глубокой части озера. Они пытались удержаться на поверхности воды, но вскоре стали тонуть. Случившееся с берега увидели их родители, сестра и брат Фарук. Они попытались спасти близких, однако не преуспели в этом.

В иске члены семьи отметили, что «боялись за свою жизнь», поскольку не были хорошими пловцами. В результате Амины потеряли троих человек: Африда, Басира и Насрин вытащили из озера водолазы-спасатели, но спасти молодых людей медики уже не смогли.

Басир скончался в тот же день, Африд — на следующий, а Насрин впала в кому и продержалась еще неделю, прежде чем умереть. По словам близких погибших, все трое были хорошими и многообещающими людьми, чья смерть оставила «глубокую пустоту» в сердцах родных.

«Мы считаем, что этой трагедии можно было избежать, если бы были приняты надлежащие меры предосторожности. И мы стремимся к тому, чтобы ни одной другой семье не пришлось пережить то, что пережили мы», — поделился Фарук.