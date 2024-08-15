В американском городе Холлидейсбург в штате Пенсильвания сурок забрался в автомат с игрушками и просидел там две недели, став местной знаменитостью. Об этом сообщил Associated Press.

Зверь спрятался среди мягких игрушек, так что заметили его не сразу. Обнаружили животное посетители заведения The Meadows, решившие поиграть. В ходе попыток вытащить из стеклянного бокса игрушку они заметили, что одна «игрушка» моргает.

Сурка прозвали Полковником Заварной Крем — в честь продукции, которую продают в закусочной, где он поселился. Как Полковник оказался в кафе, неясно. Предположительно, он залез в игровой автомат через отверстие для выигрыша.

Сотрудники The Meadows быстро полюбили нового соседа и сделали его символом заведения. Они выпустили футболки с надписью «Уважай сурка» и назвали одно из пирожных в ассортименте в честь Полковника.