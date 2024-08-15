В Великобритании присудили компенсацию женщине, чье дело об изнасиловании не довели до суда

Сегодня в 01:00
Фото: Christopher Bill/Unsplash

В Великобритании женщина по имени Джейд Блю Маккроссен-Нетеркотт получила компенсацию в 35 тысяч фунтов стерлингов от Королевской прокурорской службы за то, что дело о ее изнасиловании не попало в суд. Об этом написал Би-би-си.

Семь лет назад девушка обратилась в полицию после того, как проснулась наполовину обнаженной в доме друзей. Джейд заявила, что ее изнасиловали, пока она спала, и указала на подозреваемого.

Адвокаты мужчины настаивали, что у истицы случился эпизод сексомнии — психического расстройство, при котором человек во время сна занимается сексом. Два эксперта по сну подтвердили наличие у Джейд сексомнии, даже не встретившись с ней лично.

В результате в 2020 году всего за несколько дней до судебного слушания дело Маккроссен-Нетеркотт закрыли с возможностью открыть его снова только в случае новых доказательств вины подозреваемого.

Теперь же прокуроры извинились перед Джейд. Девушка отметила, что получение компенсации стало для нее «большим триумфом». Все эти годы Маккроссен-Нетеркотт мечтала привлечь правоохранителей к ответственности за бездействие.

«Для меня это не связано с финансовой стороной дела. Я очень хочу добиться системных изменений», — подчеркнула британка.

Джейд призналась, что закрытие дела об изнасиловании привело ее «в самые мрачные моменты жизни». Она надеется, что ее победа поможет избежать подобных ошибок с другими делами о насилии.

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