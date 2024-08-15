Lionsgate показал трейлер фильма «Эмбер Алерт» с Хайден Панеттьери

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Эмбер Алерт», который выйдет 27 сентября. Главную роль в фильме исполнила Хайден Панеттьери («Крик 6», «Герои», Принцесса льда»).

Актриса сыграла девушку, которая получает во время поездки на такси уведомление о похищении девочки через работающую в США систему Amber Alert. Героиня замечает в соседней машине похожего ребенка — и отправляется в погоню.

Как показывает трейлер, героине и ее спутнику удается найти малышку в жутком полузаброшенном доме. Но спасти девочку и самих себя окажется непросто: вооруженный преступник скрывается буквально в соседней комнате.

Помимо Панеттьери, в фильме снялись Тайлер Джеймс Уильямс («Уважаемые белые люди», «Дети без присмотра»), Сайда Аррика Экулона («Призраки дома на холме», «Самозванец») и Кевин Данн («Воин», «Трансформеры»).

Режиссером ленты выступила Керри Беллесса, автор «Желтого сигнала». Она же написала сценарий картины в соавторстве с Джошуа Орамом.

Amber Alert — система оповещения о похищение детей в США. Она названа в честь девятилетней девочки Эмбер Хагерман, которую похитили и затем убили в Техасе в 1996 году. После ее пропажи полиция стала передавать СМИ информацию о детях, попавших в беду.